Fêtes votives d’Aurons soirée Chez le Basque Place Du Boulodrome Aurons

Fêtes votives d’Aurons soirée Chez le Basque

Lundi 28 juillet 2025 à partir de 19h30. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-07-28

2025-07-28

Les Fêtes votives d’Aurons, ce sont cinq jours de festivités pour faire vibrer le coeur du village ! Ce soir, le bistrot « Chez le Basque » prend les commandes de la soirée.

Une soirée festive au coeur du village, ça vous dit ? Rendez-vous sur le boulodrome pour profiter de l’été avec une soirée dédiée à la musique et à la convivialité !



N’oubliez pas de réserver votre table pour manger sur place. .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

English :

Five days of festivities in the heart of the village. Tonight, spend an evening « Chez le Basque ».

German :

Die Fêtes votives von Aurons, das sind fünf Tage voller Festlichkeiten, die das Herz des Dorfes zum Vibrieren bringen! Heute Abend übernimmt das Bistro « Chez le Basque » die Führung des Abends.

Italiano :

Le Fêtes votives d’Aurons sono cinque giorni di festa nel cuore del villaggio! Questa sera, il bistrot « Chez le Basque » si occuperà della serata.

Espanol :

Las Fêtes votives d’Aurons son cinco días de fiesta en el corazón del pueblo Esta noche, el bistró « Chez le Basque » toma las riendas de la velada.

