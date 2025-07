Fêtes votives d’Aurons Soirée concert « Black Fog » Place Du Boulodrome Aurons

Les Fêtes votives d’Aurons, ce sont cinq jours de festivités pour faire vibrer le coeur du village ! Ce soir, on vous propose un concert avec le groupe « Black Fog ».

Une soirée festive au coeur du village, ça vous dit ? Rendez-vous sur le boulodrome pour profiter de l’été avec une soirée dédiée à la musique et à la danse !



N’oubliez pas de réserver votre table pour manger sur place. .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

English :

Five days of festivities in the heart of the village. Tonight, the group « Black Fog will perform.

German :

Die Fêtes votives von Aurons, das sind fünf Tage voller Festivitäten, die das Herz des Dorfes zum Vibrieren bringen! Heute Abend bieten wir Ihnen ein Konzert mit der Gruppe « Black Fog » an.

Italiano :

Le Fêtes votives d’Aurons sono cinque giorni di festa nel cuore del villaggio! Questa sera si terrà un concerto del gruppo « Black Fog ».

Espanol :

Las Fêtes votives d’Aurons son cinco días de fiesta en el corazón del pueblo Esta noche hay un concierto del grupo « Niebla Negra ».

