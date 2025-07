Fêtes votives de La Barben Grand Aïoli Route des Feissiniers La Barben

Fêtes votives de La Barben Grand Aïoli Route des Feissiniers La Barben lundi 4 août 2025.

Fêtes votives de La Barben Grand Aïoli

Lundi 4 août 2025 à partir de 12h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : Lundi 2025-08-04

fin : 2025-08-04

2025-08-04

A l’occasion des Fêtes votives de La Barben, le Comité des Fêtes vous propose le traditionnel Aïoli !

Toute fête votive provençale se doit de partager le grand Aïoli. Ce sera le cas aujourd’hui à La Barben !



Au menu

Aïoli

Formage

Dessert

Pensez à réserver !



Le repas sera accompagné de l’animation musicale de DJ Julien Hory.



Pour les plus jeunes, des stands forains seront également présents pendant toute la durée des fêtes pêche aux canards, stand de tir, chaises volantes, cascades et churros ! .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

English :

To mark the Fêtes votives de La Barben, the Comité des Fêtes is serving up the traditional Aïoli!

German :

Anlässlich der Fêtes votives von La Barben bietet Ihnen das Festkomitee das traditionelle Aïoli an!

Italiano :

In occasione delle Feste votive di La Barben, il Comitato delle Feste propone il tradizionale Aïoli!

Espanol :

Con motivo de las Fiestas Votantes de La Barben, el Comité de Fiestas sirve el tradicional ¡Aïoli!

