Fêtes votives de La Barben Jeux camarguais Route des Feissiniers La Barben

Fêtes votives de La Barben Jeux camarguais

Samedi 2 août 2025 à partir de 17h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-08-02

Cette année, à l’occasion des Fêtes votives, La Barben accueille la Manade du Coeurs et ses jeux camarguais !

Rendez-vous à partir de 17h pour assister à l’arrivée des cavaliers !

Ils feront ensuite la démonstration de jeux à cheval, pour le plus grand plaisir du public. .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

English :

For this year’s Fêtes votives, La Barben welcomes the Manade du Coeurs and its Camargue games!

German :

Anlässlich der diesjährigen Fêtes votives empfängt La Barben die Manade du Coeurs und ihre Camargue-Spiele!

Italiano :

Quest’anno, per le Fêtes votives, La Barben accoglie la Manade du Coeurs e i suoi giochi della Camargue!

Espanol :

Este año, con motivo de las Fêtes votives, La Barben acoge la Manade du Coeurs y sus juegos de Camarga

