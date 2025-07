Fêtes votives de La Barben Messe de la Saint-Sauveur Route du Château La Barben

Fêtes votives de La Barben Messe de la Saint-Sauveur

Samedi 2 août 2025 à partir de 19h. Route du Château Eglise Saint-Sauveur de La Barben La Barben Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, la messe de la Saint-Sauveur sera célébrée à l’occasion de la fête du saint.

La messe se tiendra à l’église Saint-Sauveur, à proximité du château. .

Route du Château Eglise Saint-Sauveur de La Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 08 40 eglisesaintsauveurlb@gmail.com

English :

As every year, the mass in honor of the patron saint will be celebrated at the church of La Barben.

German :

Wie jedes Jahr wird die Messe am Fest des Heiligen Salvator gefeiert.

Italiano :

Come ogni anno, la messa di Saint-Sauveur sarà celebrata il giorno della festa del santo.

Espanol :

Como cada año, la misa de Saint-Sauveur se celebrará el día de la festividad del santo.

