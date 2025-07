Fêtes votives de La Barben Soirée Guinguette et Disco Route des Feissiniers La Barben

Vendredi 1er août 2025 à partir de 20h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

C’est la saison des fêtes votives dans les villages, et La Barben ne déroge pas à la règle ! Ce soir, le Comité des Fêtes vous propose une soirée Guinguette et Disco !

Pour cette première soirée de festivités, l’animation aura une doublé thématique ! DJ Louise fera d’abord danser sur des airs de guinguette et musette. En deuxième partie de soirée, l’ambiance Disco prendra le relais.



Côté restauration

Calamars à la provençale

Formage

Dessert

Pensez à réserver pour le repas !



Pour les plus jeunes, des stands forains seront également présents pendant toute la durée des fêtes pêche aux canards, stand de tir, chaises volantes, cascades et churros ! .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

English :

It’s the season for village fêtes, and La Barben is no exception! Tonight, the Comité des Fêtes invites you to an evening of Guinguette and Disco!

German :

Es ist die Saison der Votivfeste in den Dörfern, und La Barben macht da keine Ausnahme! Heute Abend lädt Sie das Festkomitee zu einem Guinguette- und Disco-Abend ein!

Italiano :

È la stagione delle feste di paese e La Barben non fa eccezione! Questa sera, il Comité des Fêtes propone una serata di guinguette e discoteca!

Espanol :

Es temporada de fiestas en los pueblos, y La Barben no es una excepción Esta noche, el Comité des Fêtes ofrece una velada de Guinguette y Disco

