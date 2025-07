Fêtes votives de La Barben Soirée tubes de l’été Route des Feissiniers La Barben

Fêtes votives de La Barben Soirée tubes de l’été Route des Feissiniers La Barben dimanche 3 août 2025.

Fêtes votives de La Barben Soirée tubes de l’été

Dimanche 3 août 2025 à partir de 20h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

C’est la saison des fêtes votives dans les villages, et La Barben ne déroge pas à la règle ! Ce soir, le Comité des Fêtes vous propose une soirée spéciale « Tubes de l’été » !

Réentendre tous les tubes qui ont accompagnés vos étés depuis les années 80, ça vous dit ? C’est exactement ce que vous propose DJ Julien Hory ce soir !



Côté restauration

Moules, frites

Formage

Dessert

Pensez à réserver pour le repas !



Pour les plus jeunes, des stands forains seront également présents pendant toute la durée des fêtes pêche aux canards, stand de tir, chaises volantes, cascades et churros ! .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

English :

It is summer, and in Provence it’s the season for votive festival. Tonight in La Barben, it’s a summer hits party !

German :

Es ist die Saison der Votivfeste in den Dörfern, und La Barben macht da keine Ausnahme! Heute Abend bietet Ihnen das Festkomitee einen speziellen Abend mit « Sommerhits »!

Italiano :

È la stagione delle feste di paese e La Barben non fa eccezione! Questa sera, il Comité des Fêtes vi propone una serata speciale di successi estivi!

Espanol :

Es temporada de fiestas en los pueblos, y La Barben no es una excepción Esta noche, el Comité des Fêtes le ofrece una velada especial con los éxitos del verano

L’événement Fêtes votives de La Barben Soirée tubes de l’été La Barben a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes