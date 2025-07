Fêtes votives de la Saint-Pierre Alleins

Fêtes votives de la Saint-Pierre Alleins vendredi 1 août 2025.

Fêtes votives de la Saint-Pierre

Du vendredi 1er au mardi 5 août 2025. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-08-01

fin : 2025-08-05

2025-08-01

Pendant 5 jours, Alleins va vivre au rythme des Fêtes de la Saint-Pierre ! Concours de boules et de belote, traditions et jeux taurins, repas et concerts des moments à vivre entre amis et en famille au coeur de l’été !

Et voici le programme complet !



Tous les jours, fête foraine et restauration sur la place de la République et dans les restaurants du village.

Exposition « Duo & Partage » visible en mairie jusqu’au 1er septembre 2025.



Vendredi 1er août

– Tournois de tennis ballon

– Courses de garçons de café et de brouettes

– Concours de boules triplettes mixtes

– Soirée moules-frite et mix live de DJ Borghi



Samedi 2 août

– Tournois de tennis ballon pour les 10-14 ans

– Concours de belote contrée

– 76e Grand prix cycliste de la St-Pierre

– Concours de boules en doublettes choisies

– Kermesse parents/enfants, boum enfants

– Retraite aux flambeaux

– Soirée festive animée par DJ Chabaud

– Jeux gardians et vachettes



Dimanche 3 août

– Petit déjeuner de la St-Pierre

– Festival d’abrivado

– Concours de boules en doublettes choisies

– Soirée concert avec l’orchestre Krystal Noir



Lundi 4 août

– Concours de boules -14 ans, mêlée par deux

– Concours de belote contrée

– Course de taureaux, course de l’avenir

– Concours de boules en doublettes mêlées

– Apéritif avec plateaux de fromages

– Soirée Fantasy Night



Mardi 5 août

– Marché de Saint-Pierre & apéro et grillades

– Grand aïoli populaire, animation musicale

– Course de vaches emboulées, taureau piscine

– Concours de boules en doublette choisie, prix de la Municipalité

– Soupe à l’oignon

– Apéritif et Show par l’orchestre Eric Roy



Habitants ou visiteurs, venez nombreux pour partager de beaux moments en famille et entre amis ! .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05

English :

During five days, Alleins will take a different pace it’s Saint-Peter’s votive festival ! Cards and petanque contests, traditions and bull games, diners and concerts lots of moments to experience with family or friends !

German :

Fünf Tage lang wird Alleins im Rhythmus der Fêtes de la Saint-Pierre leben! Boule- und Belote-Wettbewerbe, Traditionen und Stierkampfspiele, Essen und Konzerte: Momente, die Sie mit Freunden und Familie im Herzen des Sommers erleben können!

Italiano :

Per 5 giorni, Alleins vivrà al ritmo delle Feste di Saint-Pierre! Gare di bocce e di belote, tradizioni e giochi della corrida, pranzi e concerti: il modo perfetto per trascorrere l’estate con gli amici e la famiglia!

Espanol :

¡Durante 5 días, Alleins vivirá al ritmo de las Fêtes de la Saint-Pierre! Competiciones de petanca y belote, tradiciones y juegos taurinos, comidas y conciertos: ¡la forma perfecta de pasar el verano con amigos y familia!

