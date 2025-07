Fêtes votives de la Saint-Sauveur à La Barben Route des Feissiniers La Barben

Du vendredi 1er au lundi 4 août 2025.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Ce sont les Fêtes votives de La Barben !

Du 1er au 4 août, des soirées festives viennent animer le centre du village pour rassembler les habitants et les gens de passage en quête d’une soirée conviviale.

Chaque jour, des festivités, repas et animations, pour rassembler petits et grands !

Pendant toute la durée des Fêtes, quelques stands forains ouvriront également en soirée pour régaler les plus jeunes.



Au programme de l’édition 2025



Vendredi 1er août

19h Concours de pétanque Triplettes choisies

20h Calamars à la provençale

Animation Guiguette et disco par DJ Louise



Samedi 2 août

17h Arrivée des cavaliers, jeux camarguais par Le Camargue du coeur

18h Messe de la Saint-Sauveur

19h Concours de pétanque Doublettes mixtes choisies

20h Daube de boeuf

Animation par La Touch Manouche



Dimanche 3 août

12h Apéritif offert par Monsieur le Maire et son conseil municipal

19h Concours de pétanque Triplettes choisies

20h Moules-frites

Animation Soirée « Tubes de l’été des années 80 à nos jours » par DJ Julien Hory



Lundi 4 août

12h Aïoli provençal

Animation musicale par DJ Julien Hory

15h Concours de contrée (inscription à 14h)

20h Barbecue

Animation Karaoké par DJ Julien Hory



Venez nombreux ! .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

English :

It is the Votive Festival in La Barben !

From the 1st to the 4th of august, festive evenings are organized in the center of the village to gather inhabitants and visitors of all ages.

German :

Es sind die Fêtes votives von La Barben!

Vom 1. bis 4. August beleben festliche Abende das Zentrum des Dorfes, um Einwohner und Durchreisende auf der Suche nach einem geselligen Abend zusammenzubringen.

Italiano :

Sono le Fêtes votives de La Barben!

Dall’1 al 4 agosto, le serate di festa animano il centro del villaggio, riunendo abitanti e visitatori in cerca di una serata conviviale.

Espanol :

¡Son las Fêtes votives de La Barben!

Del 1 al 4 de agosto, las veladas festivas animan el centro del pueblo y reúnen a vecinos y visitantes en busca de una velada agradable.

