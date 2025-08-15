Fêtes Votives La Ciotat

Du vendredi 15 au mardi 19 août 2025. Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Jeudi 2025-08-15

fin : 2025-08-19

2025-08-15

Les fêtes votives de La Ciotat animent la ville chaque été avec concerts, animations, traditions locales et feu d’artifice, en l’honneur du saint patron. Un rendez-vous festif et populaire à ne pas manquer sur le port vieux !

Un programme riche et plein de surprises sera proposé sur le port vieux de La Ciotat à l’occasion des traditionnelles fêtes votives.



Vendredi 15 août

De 9h à 17h Embarquements gratuits avec les Calfats de l’Escalet, départ devant l’église Notre Dame de l’Assomption

De 10h à 11h Parade nautique le long des plages par les Calfats de l’Escalet

9h30 Spectacle de danses traditionnelles provençales de l’Escolo de la Ribo, sur le parvis de l’église

11h15 Procession de la sortie de l’église jusqu’au canot de sauvetage de la SNSM et bénédiction des bateaux en mer

A partir de 17h Animations et démonstrations de sauvetage et chiens sauveteurs par la SNSM, sur la place de l’Escalet

19h Sardinade de la SNSM (15 € par personne menu sardine et dessert), sur la place de l’Escalet. Réservation et paiement sur HelloAsso ou sur place. Informations par e-mail à contact.la-ciotat@snsm.org

21h30 Les Barquettes en Folies. Concours de barquettes décorées par les Calfats de l’Escalet. Gratuit, sur la place de l’Escalet



Samedi 16 août

21h30 Spectacle Grand Orchestre Alméras Music Live, la Tournée des 45 ans ! Gratuit, sur la place de l’Escalet

L’orchestre Alméras Music Live dirigé par Christophe Alméras, une référence dans le domaine de la musique en France mais également à l’étranger, pour le public et pour les professionnels du spectacle. Aujourd’hui, l’orchestre Alméras Music Live, est bien plus qu’un simple orchestre de variété ou de bal, il nous offre un véritable show de variété avec un visuel très sophistiqué avec près de 15 artistes sur scène ! Chanteuses, chanteurs, danseuses et musiciens.

22h Feu d’artifice tiré de la mer



Mardi 19 août

19h Concours d’aïoli, organisée par le comité des fêtes en partenariat avec la confrérie des chevaliers de l’aïet, sur la place de l’Escalet. Informations et inscriptions par téléphone au 0635354997

21h15 Pégoulado, défilé aux lampions sur le port vieux (à partir de 20h45, distribution et allumage des lampions devant le musée ciotaden)

22h15 Concert gratuit du groupe Trimorena, un trio 100% féminin, sur la place de l’Escalet .

Port Vieux La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

English :

Every summer, La Ciotat’s Votive Festivals bring the town to life with concerts, entertainment, local traditions and fireworks in honour of its patron saint. A festive and popular event not to be missed on the old port!

German :

Das Votivfest von La Ciotat belebt die Stadt jeden Sommer mit Konzerten, Unterhaltung, lokalen Traditionen und einem Feuerwerk zu Ehren des Schutzheiligen. Ein festlicher und volkstümlicher Termin, den Sie am alten Hafen nicht verpassen sollten!

Italiano :

Ogni estate, le Feste Votive di La Ciotat animano la città con concerti, intrattenimento, tradizioni locali e fuochi d’artificio in onore del santo patrono della città. Un evento festoso e popolare da non perdere nel vecchio porto!

Espanol :

Cada verano, las Fiestas Votivas de La Ciotat animano la ciudad con conciertos, espectáculos, tradiciones locales y fuegos artificiales en honor de su patrona. Un acontecimiento festivo y popular que no debe perderse en el puerto viejo.

L’événement Fêtes Votives La Ciotat a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de La Ciotat