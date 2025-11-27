Fêtez 10 ans du Cinéma Aborigène Australien à Paris ! Cinéma L’Arlequin PARIS

Fêtez les 10 ans du Festival du Cinéma Aborigène Australien !

27 novembre – 30 novembre 2025

Pour ses 10 ans, le Festival du Cinéma Aborigène Australien présente Tiwi Takeover ! , une Carte Blanche audacieuse portée par quatre icônes du cinéma, originaires des îles Tiwi : Miranda Tapsell ( Les Saphirs, Top End Wedding ) , Rob Collins ( The Drover’s Wife ) , productrice Libby Collins et sistergirl Crystal Love ( Black Divaz ) .

Cette sélection rend hommage à

une culture vieille de soixante mille ans et révèle la richesse

singulière du cinéma des Premières Nations, aujourd’hui salué comme

l’une des expressions majeures du cinéma mondial.

Riches et engagés, ces films décolonisent les regards et vous font

découvrir toute la vitalité d’une perspective singulière sur le monde,

propre à la Blak Australia.

Rejoignez-nous au Cinéma L’Arlequin pour fêter 10 ans de cinéma Aborigène à Paris !

Une note de la commissaire Libby Collins

C’est un immense honneur de faire partie de cette dixième édition du Festival du Cinéma Aborigène Australien, et d’apporter les voix tiwi jusqu’à Paris.

En tant qu’insulaire tiwi et cinéaste, ce moment a pour moi une

résonance particulière. Il arrive deux ans après le “non” du référendum

qui proposait de reconnaître la voix de nos peuples dans la

Constitution. Cet anniversaire est passé presque inaperçu — comme le

silence qui a suivi le résultat. Ce fut un rappel brutal de la facilité

avec laquelle nos voix peuvent être écartées, et de la nécessité de

continuer à trouver des moyens de parler, d’être vus et entendus.

Pour concevoir la sélection de cette année, j’ai réuni mes compagnons

et compagnes storytellers tiwi— Miranda Tapsell, Rob Collins et Crystal

Love — chacun apportant sa vision, sa créativité et sa passion.

Ensemble, nous partageons non seulement une culture, mais aussi un

profond amour du récit.

Les films sont le reflet de notre culture, de l’excellence Blak, de

notre peuple et de notre fierté. Nous sommes particulièrement fiers de

présenter Top End Bub, qui ramène le public vers les Îles Tiwi après Top End Wedding

— deux films profondément tiwi, qui montrent ce que c’est que de vivre

dans une grande famille noire, avec humour, amour et authenticité.

« Nous sommes bien plus que ce que certains peuvent imaginer. Il y a

tant de richesse dans notre communauté, et tant que le monde peut

apprendre de nous. » — Miranda Tapsell

On es très fiers de présenter l’avant-première parisienne de The Moogai, film gothique aborigène de Jon Bell, ainsi que The Drover’s Wife,

un western féministe noir réalisé par Leah Purcell. Le programme Carte

Blanche rend hommage à Robert Tudawali, acteur tiwi du film classique Jedda (1955) de Charles Chauvel. Aux côtés du documentaire primé Black Divaz, ces œuvres composent une programmation qui célèbre la connexion — au récit, au Country et à la communauté.

Nimpangyi (à bientôt, en tiwi)

C’est le 10e Festival du Cinéma Aborigène Australien, ça se fête au cinéma l’Arlequin du 27 au 30 novembre.

payant

La vente en ligne est ouverte jusqu'au début de la séance.



La vente des places est également disponible aux caisses du Cinéma L'Arlequin

Public enfants, jeunes et adultes.

