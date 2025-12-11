Fêtez la la Saint-Sylvestre à l’Agapé L’Agapé Bistrot gourmand Guérande
Fêtez la la Saint-Sylvestre à l’Agapé L’Agapé Bistrot gourmand Guérande mercredi 31 décembre 2025.
L’Agapé Bistrot gourmand 11 Faubourg Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-12-31
Venez profiter du réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant l’Agapé, avec un menu préparé spécialement pour l’occasion ! .
L’Agapé Bistrot gourmand 11 Faubourg Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 78 78 lagape.bistrotgourmand@orange.fr
