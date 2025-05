Fêtez la musique à l’Ateli’Art de Lacapelle-Marival – Ateli’Art, 45 rue des verriers Lacapelle-Marival, 21 juin 2025 17:00, Lacapelle-Marival.

Début : 2025-06-21 17:00:00

L’atelier partagé d’artisanat, Ateli’Art, fête la musique !

Nombreux musiciens d’univers très différents se relaieront pour nous faire voyager au cœur de la musique.

Expo de curieux instruments.

Surprises sonores..

Restauration/Buvette sur place .

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 67 46 25 89

English :

Ateli’Art, a shared arts and crafts workshop, celebrates music!

Numerous musicians from very different worlds will take turns to take us on a musical journey.

German :

Ateli’Art, die gemeinsame Werkstatt für Kunsthandwerk, feiert die Musik!

Zahlreiche Musiker aus ganz unterschiedlichen Welten werden sich abwechseln, um uns auf eine Reise ins Herz der Musik mitzunehmen.

Italiano :

Ateli’Art, il laboratorio di arti e mestieri condivisi, celebra la musica!

Una serie di musicisti di estrazione molto diversa si alterneranno per accompagnarci in un viaggio musicale.

Espanol :

Ateli’Art, el taller de artesanía compartida, celebra la música

Una serie de músicos de orígenes muy diferentes se turnarán para llevarnos en un viaje musical.

