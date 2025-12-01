Fêtez la Saint-Etienne au domaine Zellenberg

Fêtez la Saint-Etienne au domaine

4 route d’Ostheim Zellenberg Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-26 15:00:00

fin : 2025-12-26 18:00:00

2025-12-26

Fêtez la Saint-Etienne en dégustant des vins sigillés de la confrérie Saint-Etienne et de vieux millésimes issus de l’œnothèque du domaine ! Des vins d’exception pour un moment unique !

4 route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16 vinsbecker@orange.fr

English :

Celebrate Saint-Etienne’s day by tasting wines bearing the Saint-Etienne’s logo and old vintages from the estate’s wine library! Exceptional wines for a unique moment!

German :

Feiern Sie den Stephanstag mit der Verkostung von Weinen mit dem Siegel der Weinbruderschaft Saint-Etienne und alten Jahrgängen aus der Önothek des Weinguts! Außergewöhnliche Weine für einen einzigartigen Moment!

Italiano :

Festeggiamo la giornata di Saint-Etienne degustando i vini con il logo di Saint-Etienne e le vecchie annate dell’enoteca della tenuta! Vini eccezionali per un momento unico!

Espanol :

Celebre el Día de Saint-Etienne degustando vinos con el logotipo de Saint-Etienne y añadas antiguas de la vinoteca de la finca Vinos excepcionales para un momento único

