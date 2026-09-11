Fêtez la Saint-Etienne au domaine Zellenberg
samedi 26 décembre 2026 · Zellenberg
Informations pratiques
Zellenberg
Fêtez la Saint-Etienne au domaine
4 route d’Ostheim Zellenberg Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-26 15:00:00
fin : 2026-12-26 18:00:00
Date(s) :
2026-12-26
Fêtez la Saint-Etienne en dégustant des vins sigillés de la confrérie Saint-Etienne et de vieux millésimes issus de l’œnothèque du domaine ! Des vins d’exception pour un moment unique !
Fêtez la Saint-Etienne en dégustant des vins sigillés de la confrérie Saint Etienne et d’anciens vins de l’œnothèque du domaine ! Des vins d’exceptions pour un moment unique !
Réservation au plus tard le 24 décembre 2026. 0 .
4 route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16 vinsbecker@orange.fr
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English :
Celebrate Saint-Etienne’s day by tasting wines bearing the Saint-Etienne’s logo and old vintages from the estate’s wine library! Exceptional wines for a unique moment!
L’événement Fêtez la Saint-Etienne au domaine Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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