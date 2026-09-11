Informations pratiques

Zellenberg

Fêtez la Saint-Etienne au domaine

4 route d’Ostheim Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-26 15:00:00

fin : 2026-12-26 18:00:00

Date(s) :

2026-12-26

Fêtez la Saint-Etienne en dégustant des vins sigillés de la confrérie Saint-Etienne et de vieux millésimes issus de l’œnothèque du domaine ! Des vins d’exception pour un moment unique !

Fêtez la Saint-Etienne en dégustant des vins sigillés de la confrérie Saint Etienne et d’anciens vins de l’œnothèque du domaine ! Des vins d’exceptions pour un moment unique !

Réservation au plus tard le 24 décembre 2026. 0 .

4 route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16 vinsbecker@orange.fr

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English :

Celebrate Saint-Etienne’s day by tasting wines bearing the Saint-Etienne’s logo and old vintages from the estate’s wine library! Exceptional wines for a unique moment!

L’événement Fêtez la Saint-Etienne au domaine Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr