Fêtez la Saint-Sylvestre à La Mare au Lièvre Route de Lisieux Annebault

Fêtez la Saint-Sylvestre à La Mare au Lièvre

Route de Lisieux La Mare au Lièvre Annebault Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Dîner festif en musique

Apéritif et Mises en Bouche

Saint-Jacques snackées sur écrasé de patate douce maison, agrémenté d’épices fruitées

Traditionnel foie gras de la maison, son confit d’oignons et figues rôties

Magret de canard sauce au sirop d’érable,et risotto de carotte, mousseline de panais maison

Royal aux fruits rouges et sa coupe de champagne

Café

Réservation obligatoire Paiement le jour du réveillon .

Route de Lisieux La Mare au Lièvre Annebault 14430 Calvados Normandie +33 2 31 64 85 57 lamareaulievre@gmail.com

English : Fêtez la Saint-Sylvestre à La Mare au Lièvre

Festive dinner with music

