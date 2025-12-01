Fêtez la Saint-Sylvestre à La Mare au Lièvre Route de Lisieux Annebault
Route de Lisieux La Mare au Lièvre Annebault Calvados
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Dîner festif en musique
Apéritif et Mises en Bouche
Saint-Jacques snackées sur écrasé de patate douce maison, agrémenté d’épices fruitées
Traditionnel foie gras de la maison, son confit d’oignons et figues rôties
Magret de canard sauce au sirop d’érable,et risotto de carotte, mousseline de panais maison
Royal aux fruits rouges et sa coupe de champagne
Café
Réservation obligatoire Paiement le jour du réveillon .
Route de Lisieux La Mare au Lièvre Annebault 14430 Calvados Normandie +33 2 31 64 85 57 lamareaulievre@gmail.com
English : Fêtez la Saint-Sylvestre à La Mare au Lièvre
Festive dinner with music
