Fêtez la Saint-Sylvestre à l'Auberge Saint-Martin Route de Rouen Surville
Fêtez la Saint-Sylvestre à l’Auberge Saint-Martin Route de Rouen Surville mercredi 31 décembre 2025.
Fêtez la Saint-Sylvestre à l’Auberge Saint-Martin
Route de Rouen Auberge Saint-Martin Surville Calvados
Tarif : – –
Date : mercredi 31 décembre 2025
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Menu de fêtes
L’Auberge Saint-Martin vous invite à fêtez le Nouvel An autour d’une bonne table.
Au menu
Amuse-bouches
Entrée
Salade de Saint-Jacques
Ou Tarte fine maison aux saveurs d’hiver
Douceur locale
Plats
Filet de boeuf en croûte, moutarde à l’estragon
Ou Dos de cabillaud façon meunière
Plateau de fromages et salade
Desserts
Farandole de desserts et sa coupe de Champagne.
Réservation jusqu’au 29 décembre.
Attention, l’abus d’alocool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Route de Rouen Auberge Saint-Martin Surville 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 03 77
English : Fêtez la Saint-Sylvestre à l’Auberge Saint-Martin
Holiday menu
German : Fêtez la Saint-Sylvestre à l’Auberge Saint-Martin
Festtagsmenü
Italiano :
Menu festivo
Espanol :
Menú festivo
