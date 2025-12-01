Fêtez la Saint-Sylvestre à l’Auberge Saint-Martin Route de Rouen Surville

Fêtez la Saint-Sylvestre à l’Auberge Saint-Martin

Auberge Saint-Martin Surville Calvados

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Menu de fêtes

L’Auberge Saint-Martin vous invite à fêtez le Nouvel An autour d’une bonne table.

Au menu

Amuse-bouches

Entrée

Salade de Saint-Jacques

Ou Tarte fine maison aux saveurs d’hiver

Douceur locale

Plats

Filet de boeuf en croûte, moutarde à l’estragon

Ou Dos de cabillaud façon meunière

Plateau de fromages et salade

Desserts

Farandole de desserts et sa coupe de Champagne.

Réservation jusqu’au 29 décembre.

Attention, l’abus d’alocool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Route de Rouen Auberge Saint-Martin Surville 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 03 77

