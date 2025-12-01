Fêtez la Saint-Sylvestre à l’Hôtel Eden Park Route du Lac Pont-l’Évêque
Fêtez la Saint-Sylvestre à l’Hôtel Eden Park
Début : 2025-12-31 19:00:00
Menu de fêtes
L’Hôtel Eden Park vous invite à fêter le Nouvel An autour d’une bonne table, et une soirée digne des années 80 !
Au menu
Amuse-bouche
Entrée
Foie gras maison et chutney
Ou Rillettes de tourteau, croquant de sarazin & condiment truffés,
Douceur locale
Plats
Boeuf Wellington
Ou filet de St Pierre, bisque de homard
Trou Normand
Fromage Brie truffé
Dessert
Pavlova d’hiver
Nombre de place limité. .
Holiday menu
