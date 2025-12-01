Fêtez la Saint-Sylvestre à l’Hôtel Eden Park Route du Lac Pont-l’Évêque

Fêtez la Saint-Sylvestre à l’Hôtel Eden Park

Menu de fêtes

L’Hôtel Eden Park vous invite à fêter le Nouvel An autour d’une bonne table, et une soirée digne des années 80 !

Au menu

Amuse-bouche

Entrée

Foie gras maison et chutney

Ou Rillettes de tourteau, croquant de sarazin & condiment truffés,

Douceur locale

Plats

Boeuf Wellington

Ou filet de St Pierre, bisque de homard

Trou Normand

Fromage Brie truffé

Dessert

Pavlova d’hiver

Nombre de place limité. .

Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 64 00

Holiday menu

