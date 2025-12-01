Fêtez la Saint-Sylvestre au restaurant Le Dauphin Le Dauphin Le Breuil-en-Auge

Fêtez la Saint-Sylvestre au restaurant Le Dauphin

Le Dauphin 2 rue de l’église Le Breuil-en-Auge Calvados

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Dîner gastronomique

MENU UNIQUE

Une coupe de Champagne offerte au moment du dessert

PETITS FOURS

Mini choux à la crème truffée

Hareng des Pays-Bas, petit pain doré & ravigote

Pomme soufflée, crème au parmesan & poudre d’épinard

MISE EN BOUCHE Gaufre rosette garnie d’un steak tartare et caviar Baeri

HOMARD BLEU poché ansun beurre de homard, carottes & caramel de carottes & piquillos

SAINT-PIERRE filet saisi au beurre demi-sel, céleri rave glacé au thym, oigons caramélis & sauce au vin jaune

CHEVREUIL dos de chevreuil rôti, pommes de terre confites & airelles, jus de chevreuil truffé

FROMAGES (supp 11 €) Camembert fermier au lait cru, Comté des Sapins, Tomme de chèvre au Bleu & fromage Néerlandais affiné 24 mois Reypenaer

PRE-DESSERT Crème glacée Amarena, granité au Cranberry, crumble aux fruits rouges

DESSERT Sticky toffee pudding, déclinaisons de vanille & tonka .

Le Dauphin 2 rue de l’église Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 08 11

Gourmet dinner

