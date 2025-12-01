Fêtez la Saint-Sylvestre au restaurant Le Dauphin Le Dauphin Le Breuil-en-Auge
Fêtez la Saint-Sylvestre au restaurant Le Dauphin Le Dauphin Le Breuil-en-Auge mercredi 31 décembre 2025.
Fêtez la Saint-Sylvestre au restaurant Le Dauphin
Le Dauphin 2 rue de l’église Le Breuil-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Dîner gastronomique
MENU UNIQUE
Une coupe de Champagne offerte au moment du dessert
PETITS FOURS
Mini choux à la crème truffée
Hareng des Pays-Bas, petit pain doré & ravigote
Pomme soufflée, crème au parmesan & poudre d’épinard
MISE EN BOUCHE Gaufre rosette garnie d’un steak tartare et caviar Baeri
HOMARD BLEU poché ansun beurre de homard, carottes & caramel de carottes & piquillos
SAINT-PIERRE filet saisi au beurre demi-sel, céleri rave glacé au thym, oigons caramélis & sauce au vin jaune
CHEVREUIL dos de chevreuil rôti, pommes de terre confites & airelles, jus de chevreuil truffé
FROMAGES (supp 11 €) Camembert fermier au lait cru, Comté des Sapins, Tomme de chèvre au Bleu & fromage Néerlandais affiné 24 mois Reypenaer
PRE-DESSERT Crème glacée Amarena, granité au Cranberry, crumble aux fruits rouges
DESSERT Sticky toffee pudding, déclinaisons de vanille & tonka .
Le Dauphin 2 rue de l’église Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 08 11
English : Fêtez la Saint-Sylvestre au restaurant Le Dauphin
Gourmet dinner
