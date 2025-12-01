Fêtez la Saint-Sylvestre au restaurant Les Tonneaux Route de Trouville Pont-l’Évêque

Fêtez la Saint-Sylvestre au restaurant Les Tonneaux

Route de Trouville Les Tonneaux Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Menu de fêtes

Les Tonneaux vous invitent à fêter le Nouvel An autour d’une bonne table, agrémentée d’une soirée Cabaret, avec la compagnie d’artistes La Folie des Danseurs !

Au menu, un repas en 7 temps

Cocktail du Nouvel An servi avec 3 petties fours par personne

*

Amuse-bouche

Oeuf Toqué, saumon, râpée de châtaigne

*

Entrée

Foie gras du Père Magloire

Saint-Jacques lutées, combava, légumes de saison

*

Le Trou Normand

*

Plat

Quasi de veau, pomme vendangeur, sauce périgourdine

Ou

Saint-Pierre rôti, mousseline à l’huile d’olive, panais

*

Fromage

Neufchâtel pané

*

Dessert

Croquant chocolat, agrumes .

Route de Trouville Les Tonneaux Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 58 47 26 47

Holiday menu

