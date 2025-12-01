Fêtez la Saint-Sylvestre au restaurant Les Tonneaux Route de Trouville Pont-l’Évêque
Fêtez la Saint-Sylvestre au restaurant Les Tonneaux Route de Trouville Pont-l’Évêque mercredi 31 décembre 2025.
Début : 2025-12-31 19:00:00
2025-12-31
Menu de fêtes
Les Tonneaux vous invitent à fêter le Nouvel An autour d’une bonne table, agrémentée d’une soirée Cabaret, avec la compagnie d’artistes La Folie des Danseurs !
Au menu, un repas en 7 temps
Cocktail du Nouvel An servi avec 3 petties fours par personne
*
Amuse-bouche
Oeuf Toqué, saumon, râpée de châtaigne
*
Entrée
Foie gras du Père Magloire
Saint-Jacques lutées, combava, légumes de saison
*
Le Trou Normand
*
Plat
Quasi de veau, pomme vendangeur, sauce périgourdine
Ou
Saint-Pierre rôti, mousseline à l’huile d’olive, panais
*
Fromage
Neufchâtel pané
*
Dessert
Croquant chocolat, agrumes .
Holiday menu
