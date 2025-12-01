Fêtez la Saint-Sylvestre aux Jardins de Deauville Les Jardins de Deauville Saint-Martin-aux-Chartrains

Fêtez la Saint-Sylvestre aux Jardins de Deauville

Les Jardins de Deauville 670 Route de Pont L’Eveque Saint-Martin-aux-Chartrains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Menu de fêtes

Les Jardins de Deauville vous invite à fêter le Nouvel An autour d’une bonne table.

MISE EN BOUCHE

Cuillère apéritive de potimarron & magret fumé croustillant

FRAÎCHEUR MARINE

Tartare de Saint-Jacques à la mangue et combava zesté

SAVEUR DU TERROIR

Foie gras de canard marbré, chutney de figues, brisure de pain d’épices

PAUSE GIVRÉE

Sorbet pomme verte & Calvados

SIGNATURE DU CHEF

Filet de bœuf Rossini, farandole de petits légumes, jus corsé

TRADITION & CARACTÈRE

Sélection de fromages Normands, proposée par David Raguet

FINAL SUCRÉ

Douceur mandarine-chocolat

Coupe de Champagne inclue dans le repas.

Un menu pour les enfants sera également proposé

PREMIÈRE SAVEUR

Saumon fumé, touche d’aneth et toast brioché

PLAISIR DU CHEFPLAISIR DU CHEF

Burger de bœuf Wagyu, petits légumes de saison

TRADITION & CARACTÈRE

Sélection de fromages Normands, proposée par David Raguet

DOUCEUR GLACÉE

Sélection de glaces et sorbets

Softs offerts à volonté tout au long de la soirée. .

Les Jardins de Deauville 670 Route de Pont L’Eveque Saint-Martin-aux-Chartrains 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 40 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtez la Saint-Sylvestre aux Jardins de Deauville

Holiday menu

L’événement Fêtez la Saint-Sylvestre aux Jardins de Deauville Saint-Martin-aux-Chartrains a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Terre d’Auge Tourisme