Fêtez la Saint-Sylvestre aux Jardins de Deauville Les Jardins de Deauville Saint-Martin-aux-Chartrains mercredi 31 décembre 2025.
Les Jardins de Deauville 670 Route de Pont L’Eveque Saint-Martin-aux-Chartrains Calvados
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Menu de fêtes
Les Jardins de Deauville vous invite à fêter le Nouvel An autour d’une bonne table.
MISE EN BOUCHE
Cuillère apéritive de potimarron & magret fumé croustillant
FRAÎCHEUR MARINE
Tartare de Saint-Jacques à la mangue et combava zesté
SAVEUR DU TERROIR
Foie gras de canard marbré, chutney de figues, brisure de pain d’épices
PAUSE GIVRÉE
Sorbet pomme verte & Calvados
SIGNATURE DU CHEF
Filet de bœuf Rossini, farandole de petits légumes, jus corsé
TRADITION & CARACTÈRE
Sélection de fromages Normands, proposée par David Raguet
FINAL SUCRÉ
Douceur mandarine-chocolat
Coupe de Champagne inclue dans le repas.
Un menu pour les enfants sera également proposé
PREMIÈRE SAVEUR
Saumon fumé, touche d’aneth et toast brioché
PLAISIR DU CHEF
Burger de bœuf Wagyu, petits légumes de saison


DOUCEUR GLACÉE
Sélection de glaces et sorbets
Softs offerts à volonté tout au long de la soirée. .
Les Jardins de Deauville 670 Route de Pont L’Eveque Saint-Martin-aux-Chartrains 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 40 40
English : Fêtez la Saint-Sylvestre aux Jardins de Deauville
Holiday menu
