Fêtez la Saint -Valentin à La Loge Restaurant La Loge Bolandoz

Restaurant La Loge 5001 Chemin de Rochanon Bolandoz Doubs
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Coupe crémant “cherry”
***
Croûte aux morilles
ou
Fondue au champagne
***
Douceur des Amoureux
***
Réservation au 06 78 58 39 78. Soirée champagne & Pole Dance .
Restaurant La Loge 5001 Chemin de Rochanon Bolandoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 58 39 78
