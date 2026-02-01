Fêtez la Saint-Valentin à La Table de Gustave La table de Gustave Ornans
Fêtez la Saint-Valentin à La Table de Gustave
La table de Gustave 11 Rue Jacques Gervais Ornans Doubs
Tarif : 36 – 36 – 46 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
2026-02-14
La Table de Gustave célèbre la Saint-Valentin avec un menu spécialement imaginé pour le samedi 14 février 2026 au soir.
Une cuisine délicate et généreuse pour une soirée à deux.
Pour pourrez choisir entre le menu complet à 46.00 € ou un menu sans entrée ou dessert à 36.00 €.
Pensez à réserver une table par téléphone ou par mail (reservation@latabledegustave.fr ou au 03 81 62 16 79). .
La table de Gustave 11 Rue Jacques Gervais Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 16 79 reservation@latabledegustave.fr
