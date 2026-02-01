Fêtez la Saint-Valentin à l’Ardoise L’Ardoise Trépot

Fêtez la Saint-Valentin à l’Ardoise

L’Ardoise 13 Rue du Château Trépot Doubs

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Amuse-bouche

***

Foie gras de canard,

chutney aux figues, toast

ou

Noix de Saint-Jacques snackées,

fondue d’endives, beurre nantais

***

Omble chevalier façon île flottante,

beurre blanc au parfum de combava,

jardinière de légumes, pommes rôties

ou

Carré d’agneau rôti et son jus court,

jardinière de légumes, effeuillé de pommes de terre aux truffes

***

Fromage

***

Buffet de desserts

***

Café ou thé .

L’Ardoise 13 Rue du Château Trépot 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 76 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtez la Saint-Valentin à l’Ardoise

L’événement Fêtez la Saint-Valentin à l’Ardoise Trépot a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON