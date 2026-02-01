Fêtez la Saint-Valentin à l’Ardoise L’Ardoise Trépot
Fêtez la Saint-Valentin à l’Ardoise
L’Ardoise 13 Rue du Château Trépot Doubs
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Amuse-bouche
***
Foie gras de canard,
chutney aux figues, toast
ou
Noix de Saint-Jacques snackées,
fondue d’endives, beurre nantais
***
Omble chevalier façon île flottante,
beurre blanc au parfum de combava,
jardinière de légumes, pommes rôties
ou
Carré d’agneau rôti et son jus court,
jardinière de légumes, effeuillé de pommes de terre aux truffes
***
Fromage
***
Buffet de desserts
***
Café ou thé .
L’Ardoise 13 Rue du Château Trépot 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 76 59
