Fêtez la Saint-Valentin à l’Auberge de Buffard Auberge de Buffard Buffard

Fêtez la Saint-Valentin à l’Auberge de Buffard
Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-15 21:00:00
2026-02-14 2026-02-15
Feuilleté de saumon à l’oseille & pickles de chou rouge et verdure
Faux filet de boeuf aux morilles et légumes d’antan
Duo de fromages régionaux, noix et raisins macérés au Macvin
Entremets maison framboise citron maison
Une surprise à toutes les valentines.
Menu valable samedi 14 et dimanche 15 février.
Réservation conseillée au 03.81.57.47.99 ou 06.60.48.67.87 .
Auberge de Buffard 5 Grande Rue Buffard 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 48 67 87 aubergedebuffard@wanadoo.fr
