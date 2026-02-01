Fêtez la Saint-Valentin à l’Auberge de Buffard Auberge de Buffard Buffard

Fêtez la Saint-Valentin à l’Auberge de Buffard

Feuilleté de saumon à l’oseille & pickles de chou rouge et verdure

***

Faux filet de boeuf aux morilles et légumes d’antan

***

Duo de fromages régionaux, noix et raisins macérés au Macvin

***

Entremets maison framboise citron maison

***

Une surprise à toutes les valentines.

Menu valable samedi 14 et dimanche 15 février.

Réservation conseillée au 03.81.57.47.99 ou 06.60.48.67.87 .

Auberge de Buffard 5 Grande Rue Buffard 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 48 67 87 aubergedebuffard@wanadoo.fr

