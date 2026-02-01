Fêtez la Saint-Valentin à l’Auberge du Pont du Diable Auberge du Pont du Diable Crouzet-Migette
Fêtez la Saint-Valentin à l'Auberge du Pont du Diable
samedi 14 février 2026.
Auberge du Pont du Diable 1 Rue de l’Auberge Crouzet-Migette Doubs
Tarif : 56.9 – 56.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Votre menu en amoureux !
***
Crémant de bienvenue
* Foie gras mi-cuit et son chutney d’oignons
ou Quenelle de truite au pesto ail des ours
* Filet de boeuf aux champignons des bois
ou Filet de truite sauce Vin Jaune
* Assiette 3 fromages
* Trio de desserts .
Auberge du Pont du Diable 1 Rue de l’Auberge Crouzet-Migette 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 98 41 80 contact@aubergedupontdudiable.com
English : Fêtez la Saint-Valentin à l’Auberge du Pont du Diable
