Fêtez la Saint-Valentin à l’Auberge du Pont du Diable Auberge du Pont du Diable Crouzet-Migette

Fêtez la Saint-Valentin à l'Auberge du Pont du Diable

Auberge du Pont du Diable 1 Rue de l'Auberge Crouzet-Migette Doubs

Tarif : 56.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Votre menu en amoureux !

***

Crémant de bienvenue

* Foie gras mi-cuit et son chutney d’oignons

ou Quenelle de truite au pesto ail des ours

* Filet de boeuf aux champignons des bois

ou Filet de truite sauce Vin Jaune

* Assiette 3 fromages

* Trio de desserts .

+33 6 80 98 41 80 contact@aubergedupontdudiable.com

English : Fêtez la Saint-Valentin à l’Auberge du Pont du Diable

