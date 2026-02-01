Fêtez la Saint-Valentin à Loue à la Bouche Loue à la Bouche Scey-Maisières
Fêtez la Saint-Valentin à Loue à la Bouche Loue à la Bouche Scey-Maisières samedi 14 février 2026.
Fêtez la Saint-Valentin à Loue à la Bouche
Loue à la Bouche 5 Rue des Forges Scey-Maisières Doubs
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Amuse-bouche
***
Raviole de fois gras et son bouillon de gingembre
***
Filet de truite du Moulin de Pierre, Chanterelles et clémentines, risotto
***
Chou à la crème au chocolat
***
Version végétarienne possible sur demande faite à l’avance / Menu unique midi et soir .
Loue à la Bouche 5 Rue des Forges Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 72 98 leverger@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtez la Saint-Valentin à Loue à la Bouche
L’événement Fêtez la Saint-Valentin à Loue à la Bouche Scey-Maisières a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON