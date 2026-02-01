Fêtez la Saint-Valentin à Loue à la Bouche Loue à la Bouche Scey-Maisières

Fêtez la Saint-Valentin à Loue à la Bouche

Loue à la Bouche 5 Rue des Forges Scey-Maisières Doubs

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Amuse-bouche

***

Raviole de fois gras et son bouillon de gingembre

***

Filet de truite du Moulin de Pierre, Chanterelles et clémentines, risotto

***

Chou à la crème au chocolat

***

Version végétarienne possible sur demande faite à l’avance / Menu unique midi et soir .

Loue à la Bouche 5 Rue des Forges Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 72 98 leverger@mailo.com

