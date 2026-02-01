Fêtez la Saint-Valentin au Champ des Lys Le Champ des Lys Amancey
Le Champ des Lys 15D Grande Rue Amancey Doubs
Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : 2026-02-14
Aperçu gourmand
Foie gras maison avec sa compotée d’oignons à la framboise
Magret de canard poivré et sa purée aux morilles
Salade & fromage
Bavarois à la fraise et quenelle de chocolat .
Le Champ des Lys 15D Grande Rue Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 58 77
