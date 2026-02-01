Fêtez la Saint-Valentin au Champ des Lys Le Champ des Lys Amancey

Fêtez la Saint-Valentin au Champ des Lys

Le Champ des Lys 15D Grande Rue Amancey Doubs

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Aperçu gourmand

***

Foie gras maison avec sa compotée d’oignons à la framboise

***

Magret de canard poivré et sa purée aux morilles

***

Salade & fromage

***

Bavarois à la fraise et quenelle de chocolat .

Le Champ des Lys 15D Grande Rue Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 58 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtez la Saint-Valentin au Champ des Lys

L’événement Fêtez la Saint-Valentin au Champ des Lys Amancey a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON