Fêtez la Saint-Valentin au Chavot Le chavot Ornans
Fêtez la Saint-Valentin au Chavot Le chavot Ornans samedi 14 février 2026.
Fêtez la Saint-Valentin au Chavot
Le chavot 24 rue pierre vernier Ornans Doubs
Tarif : 39.9 – 39.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 12:00:00
fin : 2026-02-15 13:30:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Le chavot vous propose une soirée Saint Valentin avec un menu à emporter ou/et deux menus sur place. .
Le chavot 24 rue pierre vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 25 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtez la Saint-Valentin au Chavot
L’événement Fêtez la Saint-Valentin au Chavot Ornans a été mis à jour le 2026-02-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON