Fêtez la Saint-Valentin au Plaisir de Pêcher Au Plaisir de Pêcher Ornans

Fêtez la Saint-Valentin au Plaisir de Pêcher

Profitez d’un dîner aux chandelles en amoureux !

***

Au menu

* Terrine de filet fumé façon sushi

ou Foie gras accompagné de sa compotée de pruneaux

* Pigeon sauce brune

ou Duo de St Jacques et dos de truite saumonée

* Pavlova passion

ou Feuilleté crémeux au chocolat et framboise .

Au Plaisir de Pêcher 1, chemin de Plaisirfontaine Bonnevaux-le-Prieuré Ornans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 43 58

