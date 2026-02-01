Fêtez la Saint-Valentin au Plaisir de Pêcher Au Plaisir de Pêcher Ornans
Fêtez la Saint-Valentin au Plaisir de Pêcher
Au Plaisir de Pêcher 1, chemin de Plaisirfontaine Bonnevaux-le-Prieuré Ornans Doubs
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Profitez d’un dîner aux chandelles en amoureux !
Au menu
* Terrine de filet fumé façon sushi
ou Foie gras accompagné de sa compotée de pruneaux
* Pigeon sauce brune
ou Duo de St Jacques et dos de truite saumonée
* Pavlova passion
ou Feuilleté crémeux au chocolat et framboise .
Au Plaisir de Pêcher 1, chemin de Plaisirfontaine Bonnevaux-le-Prieuré Ornans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 43 58
