Fêtez la Saint-Valentin au P’tit Lieslois Le P’tit Lieslois Liesle

Fêtez la Saint-Valentin au P'tit Lieslois
Le P'tit Lieslois 9 Rue des Artisans Liesle
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 21:00:00
2026-02-13 2026-02-14
Amuse-bouche de Bienvenue
***
Le Pressé de Volaille & Foie Gras
et ou
L’Oeuf Parfait à 64°C & Panais de Saison
***
Le Canard de la Passion à la Fève Tonka
ou
Le Cabillaud à la Nacre en effervescence
***
Rouge Désir Framboise, Rose & Litchi
Menu unique, servi uniquement sur réservation, les vendredi 13 au soir et samedi 14. Réservations au 03 81 57 44 43. .
