Fêtez la Saint-Valentin au P’tit Lieslois Le P’tit Lieslois Liesle

Fêtez la Saint-Valentin au P’tit Lieslois

Le P’tit Lieslois 9 Rue des Artisans Liesle Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Amuse-bouche de Bienvenue

***

Le Pressé de Volaille & Foie Gras

et ou

L’Oeuf Parfait à 64°C & Panais de Saison

***

Le Canard de la Passion à la Fève Tonka

ou

Le Cabillaud à la Nacre en effervescence

***

Rouge Désir Framboise, Rose & Litchi

Menu unique, servi uniquement sur réservation, les vendredi 13 au soir et samedi 14. Réservations au 03 81 57 44 43. .

Le P’tit Lieslois 9 Rue des Artisans Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 44 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtez la Saint-Valentin au P’tit Lieslois

L’événement Fêtez la Saint-Valentin au P’tit Lieslois Liesle a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON