Fêtez la Saint-Valentin au setclub! Setclub Resatuarant Le Patio Aix-en-Provence

Fêtez la Saint-Valentin au setclub!

Samedi 14 février 2026 de 19h à 23h59. Setclub Resatuarant Le Patio 1335 Chemin De Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 69 – 69 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:59:00

Date(s) :

2026-02-14

Cette année, faites de la Saint-Valentin un moment mémorable en offrant à votre moitié une expérience inoubliable au setclub, situé dans le cadre idyllique d’Aix-en-Provence. Le setclub vous propose un menu spécial pour célébrer l’amour.Amoureux

Un dîner gourmand dans un lieu charmant Profitez d’un dîner romantique préparé avec soin par notre chef.



Prolongez cette soirée exceptionnelle avec une nuit dans notre hôtel raffiné et profitez d’un accès exclusif à nos équipements

– Spa pour des moments de détente en duo

– Salle de fitness pour les plus actifs

– Terrains de tennis et de padel pour partager des instants sportifs



Pour rendre ce moment encore plus spécial, nous vous proposons une décoration romantique en chambre pour passer le plus doux des moments avec la personne qui vous accompagne.



Ne manquez pas cette occasion unique de surprendre votre moitié avec une expérience sur-mesure dans un cadre exceptionnel. .

Setclub Resatuarant Le Patio 1335 Chemin De Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This year, make Valentine’s Day a memorable one by treating your other half to an unforgettable experience at the setclub, located in idyllic Aix-en-Provence. The setclub offers a special menu to celebrate love.

