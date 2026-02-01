Fêtez la Saint-Valentin au Vertfeuille Hôtel Restaurant Vertfeuille Arc-et-Senans
Hôtel Restaurant Vertfeuille 9 Place de l’Église Arc-et-Senans Doubs
Tarif : 49 – 49 – 89 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
2 choix de menu
* Passion en 3 séquences
* Eternel en 5 séquences
La part belle est donnée aux produits de saison et du terroir franc-comtois .
Hôtel Restaurant Vertfeuille 9 Place de l’Église Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 40 60 contact@vertfeuille-restaurant.com
