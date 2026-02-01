Fêtez la Saint-Valentin au Vertfeuille Hôtel Restaurant Vertfeuille Arc-et-Senans

Fêtez la Saint-Valentin au Vertfeuille

Hôtel Restaurant Vertfeuille 9 Place de l’Église Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 49 – 49 – 89 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

2 choix de menu

* Passion en 3 séquences

* Eternel en 5 séquences

La part belle est donnée aux produits de saison et du terroir franc-comtois .

Hôtel Restaurant Vertfeuille 9 Place de l’Église Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 40 60 contact@vertfeuille-restaurant.com

English : Fêtez la Saint-Valentin au Vertfeuille

