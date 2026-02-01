Fêtez la Saint-Valentin avec Le P’tit Comtois Ornans
samedi 14 février 2026.
Fêtez la Saint-Valentin avec Le P’tit Comtois
7 Avenue du Général de Gaulle Ornans Doubs
Tarif : 44 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Menu Saint Valentin à emporter avec Le Ptit Comtois
Foie gras maison mi-cuit au Macvin du Jura
ou
Croûte forestière et morilles sauvages au vin jaune
***
Magret de canard sauce amoureuse
***
Macaron des amoureux à la crème de vanille aux framboises fraîches .
7 Avenue du Général de Gaulle Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 83 23 71 61
