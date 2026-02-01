Fêtez la Saint-Valentin avec Le P’tit Comtois Ornans

Fêtez la Saint-Valentin avec Le P’tit Comtois

Menu Saint Valentin à emporter avec Le Ptit Comtois

Foie gras maison mi-cuit au Macvin du Jura

ou

Croûte forestière et morilles sauvages au vin jaune

***

Magret de canard sauce amoureuse

***

Macaron des amoureux à la crème de vanille aux framboises fraîches .

7 Avenue du Général de Gaulle Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 83 23 71 61

