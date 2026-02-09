Fêtez la Saint-Valentin chez Marius Chez Marius Ornans

Fêtez la Saint-Valentin chez Marius

Chez Marius 21 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Menu de la Saint Valentin

Velouté de céleri à la truffe & sa chips de lard

Pavé de veau aux morilles Pommes de terre rôties Fagot de légumes

Tiramisu aux fruits rouges et son macaron

Champagne Crémant Hautes Côtes de Beaune de 8 à 15€ .

Chez Marius 21 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 50 79 73

