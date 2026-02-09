Fêtez la Saint-Valentin chez Marius Chez Marius Ornans
Fêtez la Saint-Valentin chez Marius
Chez Marius 21 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs
Tarif : 33 – 33 – EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Menu de la Saint Valentin
Velouté de céleri à la truffe & sa chips de lard
Pavé de veau aux morilles Pommes de terre rôties Fagot de légumes
Tiramisu aux fruits rouges et son macaron
Champagne Crémant Hautes Côtes de Beaune de 8 à 15€ .
Chez Marius 21 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 50 79 73
