FÊTEZ LA SAINT-VALENTIN DANS LA TÉLÉCABINE HAUTE GARONNE MONTAGNE Bagnères-de-Luchon

HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14 23:00:00
2026-02-14
La télécabine Crémaillère Express se transforme le temps d’une soirée en un restaurant gastronomique éphémère.
Un cadre exceptionnel pour un événement tout aussi extraordinaire.
Les télécabines de Luchon-Superbagnères offrent un cadre spectaculaire pour célébrer la Saint-Valentin.
Suspendus au-dessus des sommets enneigés des Pyrénées, les couples pourront profiter d’une vue imprenable et d’une atmosphère romantique inégalée. Une expérience insolite pour des souvenirs inoubliables !
Une expérience culinaire unique et un challenge fou servir un repas gastronomique dans un restaurant ambulant hors normes !
Tarifs, menu et dates d’ouverture des réservations PROCHAINEMENT. .
English :
The Crémaillère Express gondola transforms into an ephemeral gourmet restaurant for the evening.
An exceptional setting for an equally extraordinary event.
German :
Die Seilbahn Crémaillère Express verwandelt sich für einen Abend in ein vorübergehendes Gourmetrestaurant.
Ein außergewöhnlicher Rahmen für ein ebenso außergewöhnliches Ereignis.
Italiano :
Per una sera, la gondola Crémaillère Express si trasformerà in un effimero ristorante gourmet.
Una cornice eccezionale per un evento altrettanto straordinario.
Espanol :
Durante una noche, la góndola Crémaillère Express se transformará en un efímero restaurante gastronómico.
Un marco excepcional para un acontecimiento igualmente extraordinario.
