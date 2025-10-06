FÊTEZ LA SAINT-VALENTIN DANS LA TÉLÉCABINE HAUTE GARONNE MONTAGNE Bagnères-de-Luchon

FÊTEZ LA SAINT-VALENTIN DANS LA TÉLÉCABINE

HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

La télécabine Crémaillère Express se transforme le temps d’une soirée en un restaurant gastronomique éphémère.

Un cadre exceptionnel pour un événement tout aussi extraordinaire.

Les télécabines de Luchon-Superbagnères offrent un cadre spectaculaire pour célébrer la Saint-Valentin.

Suspendus au-dessus des sommets enneigés des Pyrénées, les couples pourront profiter d’une vue imprenable et d’une atmosphère romantique inégalée. Une expérience insolite pour des souvenirs inoubliables !

Une expérience culinaire unique et un challenge fou servir un repas gastronomique dans un restaurant ambulant hors normes !

Tarifs, menu et dates d’ouverture des réservations PROCHAINEMENT. .

English :

The Crémaillère Express gondola transforms into an ephemeral gourmet restaurant for the evening.

An exceptional setting for an equally extraordinary event.

German :

Die Seilbahn Crémaillère Express verwandelt sich für einen Abend in ein vorübergehendes Gourmetrestaurant.

Ein außergewöhnlicher Rahmen für ein ebenso außergewöhnliches Ereignis.

Italiano :

Per una sera, la gondola Crémaillère Express si trasformerà in un effimero ristorante gourmet.

Una cornice eccezionale per un evento altrettanto straordinario.

Espanol :

Durante una noche, la góndola Crémaillère Express se transformará en un efímero restaurante gastronómico.

Un marco excepcional para un acontecimiento igualmente extraordinario.

