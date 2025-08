Fêtez la science à la Canopée ! MJC La Canopée Portes-lès-Valence

Fêtez la science à la Canopée !

MJC La Canopée Centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Début : Mercredi 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Des découvertes, des expériences, un jeu grandeur nature autour du cycle de l’eau et de sa préservation et une projection sur nos amis les castors !

MJC La Canopée Centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 00 96 accueil@lacanopee26.fr

English :

Discoveries, experiments, a life-size game about the water cycle and its preservation, and a projection about our friends the beavers!

German :

Entdeckungen, Experimente, ein Spiel in Lebensgröße rund um den Wasserkreislauf und seine Erhaltung sowie eine Vorführung über unsere Freunde, die Biber!

Italiano :

Scoperte, esperimenti, un gioco a grandezza naturale sul ciclo dell’acqua e su come preservarlo e un film sui nostri amici castori!

Espanol :

Descubrimientos, experimentos, un juego a tamaño real sobre el ciclo del agua y cómo preservarla, ¡y una película sobre nuestros amigos los castores!

