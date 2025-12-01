Fêtez le réveillon de Noël à l’Auberge Saint-Martin Route de Rouen Surville

Fêtez le réveillon de Noël à l’Auberge Saint-Martin

Route de Rouen Auberge Saint-Martin Surville Calvados

Début : 2025-12-24 19:00:00

2025-12-24

Menu de fêtes

L’Auberge Saint-Martin vous invite à fêtez le Nouvel An autour d’une bonne table.

Entrée

Tarte fine maison aux saveurs d’hiver

Ou Millefeuille de saumon fumé

Plats

Saint-Jacques poêlées, balsamique fraise

Ou Filet de canette sauce au vin rouge et fruits rouges

Plateau de fromages et salade

Desserts

Douceur d’hiver

Ou Souffé au chocolat

Réservation jusqu’au 20 décembre.

Route de Rouen Auberge Saint-Martin Surville 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 03 77

English : Fêtez le réveillon de Noël à l’Auberge Saint-Martin

Holiday menu

German : Fêtez le réveillon de Noël à l’Auberge Saint-Martin

Festtagsmenü

Italiano :

Menu festivo

Espanol :

Menú festivo

