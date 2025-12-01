Fêtez le réveillon de Noël à l’Auberge Saint-Martin Route de Rouen Surville
Fêtez le réveillon de Noël à l’Auberge Saint-Martin Route de Rouen Surville mercredi 24 décembre 2025.
Fêtez le réveillon de Noël à l’Auberge Saint-Martin
Route de Rouen Auberge Saint-Martin Surville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Menu de fêtes
L’Auberge Saint-Martin vous invite à fêtez le Nouvel An autour d’une bonne table.
Entrée
Tarte fine maison aux saveurs d’hiver
Ou Millefeuille de saumon fumé
Plats
Saint-Jacques poêlées, balsamique fraise
Ou Filet de canette sauce au vin rouge et fruits rouges
Plateau de fromages et salade
Desserts
Douceur d’hiver
Ou Souffé au chocolat
Réservation jusqu’au 20 décembre.
Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Route de Rouen Auberge Saint-Martin Surville 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 03 77
English : Fêtez le réveillon de Noël à l’Auberge Saint-Martin
Holiday menu
German : Fêtez le réveillon de Noël à l’Auberge Saint-Martin
Festtagsmenü
Italiano :
Menu festivo
Espanol :
Menú festivo
L’événement Fêtez le réveillon de Noël à l’Auberge Saint-Martin Surville a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Terre d’Auge Tourisme