Fêtez le Téléthon Château de la Motte Louchy-Montfand

Fêtez le Téléthon Château de la Motte Louchy-Montfand samedi 4 octobre 2025.

Fêtez le Téléthon

Château de la Motte 5 rue de la bascule Louchy-Montfand Allier

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Journée Téléthon, parrainée par Loïc Ballet l’animateur culinaire de France TV. Exposition de tracteurs et voitures anciennes, animations, snack et buvette. En soirée un apéro plateau de fruits de mer à 12 € et un repas (jambon à la broche) à 15 €.

Château de la Motte 5 rue de la bascule Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 63 85 81

English :

Telethon day, sponsored by Loïc Ballet, France TV’s culinary host. Tractor and vintage car show, entertainment, snack bar and refreshment stand. In the evening, a seafood aperitif platter at 12 ? and a meal (ham on the spit) at 15 ?.

German :

Telethon-Tag, unter der Schirmherrschaft von Loïc Ballet, dem kulinarischen Moderator von France TV. Ausstellung von Traktoren und Oldtimern, Animationen, Snacks und Getränke. Am Abend ein Aperitif mit Meeresfrüchteplatte für 12 ? und ein Essen (Schinken am Spieß) für 15 ?

Italiano :

Giornata Telethon, sponsorizzata da Loïc Ballet, presentatore alimentare di France TV. Esposizione di trattori e auto d’epoca, animazione, snack bar e punto di ristoro. La sera, aperitivo a base di frutti di mare alle 12.00 e cena (prosciutto allo spiedo) alle 15.00.

Espanol :

Jornada de telemaratón patrocinada por Loïc Ballet, presentador de cocina de France TV. Exposición de tractores y coches de época, animaciones, snack bar y bar de refrescos. Por la noche, aperitivo de marisco a las 12 h y comida (jamón al espeto) a las 15 h.

