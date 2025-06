FÊTEZ L’ÉTÉ ! – Rue René Perreault Château-Gontier-sur-Mayenne 21 juin 2025 14:00

Mayenne

FÊTEZ L’ÉTÉ ! Rue René Perreault Parc de l’Oisillère Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Fêtez l’été à Chateau-Gontier !

On vous attend nombreux samedi 21 juin pour un moment festif et estival. L’après-midi s’annonce remplie entre châteaux gonflables, stand maquillage, démonstration, initiation, jeux en famille et autres animations. Amateurs de glisse ou non, chacun·e pourra y trouver une ambiance conviviale.

Glacier présent sur place !

Ne manquez pas à 14h le Roller show avec l’Asso « ROOL » !

Les programmes de l’été Enfance, Jeunesse et Centre Social Le PEPS vous seront aussi présentés !

Informations 02 43 09 55 80 centre.social@chateaugontier.fr .

Rue René Perreault Parc de l’Oisillère

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 80 centre.social@chateaugontier.fr

English :

Celebrate summer in Chateau-Gontier!

German :

Feiern Sie den Sommer in Chateau-Gontier!

Italiano :

Festeggiate l’estate a Chateau-Gontier!

Espanol :

¡Celebra el verano en Chateau-Gontier!

L’événement FÊTEZ L’ÉTÉ ! Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-06-10 par SUD MAYENNE