Fêtez Noël avec les commerçants

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-11-28

Thann et ses commerces fêtent Noël ! Profitez des animations, des offres spéciales et de l’ambiance festive dans toute la ville. Une belle occasion de partager des moments chaleureux.

De nombreuses animations commerciales vous attendent !

En savoir plus sur https://commercesthann.fr/ .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Thann and its shops celebrate Christmas! Take advantage of the events, special offers and festive atmosphere throughout the town. A great opportunity to share some warm moments.

German :

Thann und seine Geschäfte feiern Weihnachten! Profitieren Sie von den Animationen, den Sonderangeboten und der festlichen Atmosphäre in der ganzen Stadt. Eine schöne Gelegenheit, herzliche Momente miteinander zu teilen.

Italiano :

Thann e i suoi negozi festeggiano il Natale! Approfittate degli eventi, delle offerte speciali e dell’atmosfera di festa in tutta la città. È un’ottima occasione per condividere momenti di calore.

Espanol :

Thann y sus comercios celebran la Navidad Aproveche los eventos, las ofertas especiales y el ambiente festivo que se respira en toda la ciudad. Es una gran oportunidad para compartir momentos entrañables.

