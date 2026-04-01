FÊTEZ PÂQUES À LA FORÊT MAGIQUE DE TOULOUSE ! FORÊT MAGIQUE DE TOULOUSE Cornebarrieu

Cornebarrieu

FÊTEZ PÂQUES À LA FORÊT MAGIQUE DE TOULOUSE !

FORÊT MAGIQUE DE TOULOUSE 111 Route de Bouconne Cornebarrieu Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les vacances de printemps approchent et avec elles… plein de nouveautés et de surprises !

La Forêt Magique se transforme en forêt des contes et des merveilles et vous propose deux nouveaux jeux immersifs

– Mystère au Pays des Contes (4-7 ans)

La Poule aux Œufs d’Or s’est égarée dans la forêt ! Dans sa fuite, elle a laissé derrière elle 8 œufs colorés… et un précieux œuf d’or. Avec votre panier, partez à leur recherche et résolvez des énigmes de célèbres contes en chemin. Un parcours d’énigmes au pays des contes qui fait appel à tous vos sens !

– Opération Lapin Blanc

Catastrophe au Pays des Merveilles le Lapin Blanc a disparu !

Aux côtés d’Alice, explorez la forêt et partez à la recherche du célèbre lapin ! Huit énigmes farfelues vous mènent sur la piste du Chapelier Fou, du Lièvre de Mars et de la redoutable Reine de Cœur… mais prenez garde qu’elle ne vous coupe pas la tête !

– Et bien sûr… la grande Quête de l’Œuf d’Or !

Tentez retrouver le précieux oeuf pour remporter 4 entrées pour les Quêtes Magiques de l’été… et repartir avec une délicieuse récompense chocolatée.

Aventure, énigmes et chocolat vous attendent à la Forêt Magique pour des vacances de Pâques inoubliables !

Bon à savoir

– Restauration sucrée

– Aires de pique-nique ombragées

– Toilettes sèches .

FORÊT MAGIQUE DE TOULOUSE 111 Route de Bouconne Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 54 54 58 65 contact@laforetmagiquedetoulouse.com

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English :

Spring vacations are approaching, and with them? lots of new surprises!

L’événement FÊTEZ PÂQUES À LA FORÊT MAGIQUE DE TOULOUSE ! Cornebarrieu a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE