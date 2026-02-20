Fetez Pâques avec le comité des fêtes des Ferrés !

Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

2026-04-03

Pendant 4 jours, fêtez Pâques avec le comité des fêtes des Ferrés !

Vendredi 3/04 à 19h Omelette aux aillets, salade, fromage et gâteau + verre de vin 12€. Soirée années 80/90.

Samedi 4/04

15h à 20h Ball-trap

19h Soirée Paëlla, fromage, gâteau et verre de vin à 18€. Soirée DJ.

Dimanche 5/04

de 9h à 20h Ball-trap

de 6h à 19h Vide grenier/brocante Restauration sur place.

16h Chasse aux œufs pour les enfants (entre 1 et 12 ans)

19h Soirée moule frite à volonté 16€.

21h Soirée DJ

23h feu d’artifice.

Lundi 6/04

de 9h à 20h Ball-trap

de 6h à 19h Vide grenier/brocante, Restauration sur place.

13h30 grandes courses cyclistes

+ Attractions foraines ! .

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 05 14 69

