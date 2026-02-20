Fetez Pâques avec le comité des fêtes des Ferrés ! Saint-Ciers-sur-Gironde
Fetez Pâques avec le comité des fêtes des Ferrés !
Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
2026-04-03
Pendant 4 jours, fêtez Pâques avec le comité des fêtes des Ferrés !
Vendredi 3/04 à 19h Omelette aux aillets, salade, fromage et gâteau + verre de vin 12€. Soirée années 80/90.
Samedi 4/04
15h à 20h Ball-trap
19h Soirée Paëlla, fromage, gâteau et verre de vin à 18€. Soirée DJ.
Dimanche 5/04
de 9h à 20h Ball-trap
de 6h à 19h Vide grenier/brocante Restauration sur place.
16h Chasse aux œufs pour les enfants (entre 1 et 12 ans)
19h Soirée moule frite à volonté 16€.
21h Soirée DJ
23h feu d’artifice.
Lundi 6/04
de 9h à 20h Ball-trap
de 6h à 19h Vide grenier/brocante, Restauration sur place.
13h30 grandes courses cyclistes
+ Attractions foraines ! .
Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 05 14 69
