Fêtez Pâques

75 rue du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Profitez d’un délicieux repas à l’occasion du dimanche de Pâques, le moment idéal pour se retrouver dans la douceur du printemps et célébrer le renouveau ainsi que les petits bonheurs qui accompagnent cette belle journée. Sur place ou à emporter. .

75 rue du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 11 99 Francis.Baumann@wanadoo.fr

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English :

L’événement Fêtez Pâques Munchhausen a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg