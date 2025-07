Fêtons Emilie du Châtelet Château Lunéville

Fêtons Emilie du Châtelet Château Lunéville mercredi 10 septembre 2025.

Fêtons Emilie du Châtelet

Château 2 place de la 2ème Division de la Cavalerie Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-09-10 10:30:00

fin : 2025-09-10 19:30:00

2025-09-10

Le Cercle de Madame du Châtelet vous invite le mercredi 10 septembre 2025. Rendez-vous à 10h30 à l’hôtel des Pages pour un atelier informatique, suivi d’un cortège festif à 14h30 dans la cour du Château de Lunéville. A 16h30 allocution de Madame Paillard, maire de Lunéville devant l’église St Jacques. La journée se terminera par un dîner en l’honneur de Madame du Châtelet qui sera servi à 19h30 au restaurant le Petit Comptoir. Toutes les infos et le programme sur moontowncircle.comTout public

Château 2 place de la 2ème Division de la Cavalerie Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est moontowncircle@gmail.com

English :

The Cercle de Madame du Châtelet invites you to join us on Wednesday, September 10, 2025. Meet at 10:30 a.m. at the Hôtel des Pages for a computer workshop, followed by a festive procession at 2:30 p.m. in the courtyard of the Château de Lunéville. At 4.30pm, Madame Paillard, Mayor of Lunéville, will give a speech in front of St Jacques church. The day will end with a dinner in honor of Madame du Châtelet, to be served at 7:30pm at the Petit Comptoir restaurant. More information and the program on moontowncircle.com

German :

Der Cercle de Madame du Châtelet lädt Sie am Mittwoch, den 10. September 2025, ein. Sie treffen sich um 10:30 Uhr im Hôtel des Pages zu einem Computerworkshop, gefolgt von einem festlichen Umzug um 14:30 Uhr im Hof des Schlosses von Lunéville. Um 16.30 Uhr hält Frau Paillard, Bürgermeisterin von Lunéville, vor der Kirche St Jacques eine Ansprache. Der Tag endet mit einem Abendessen zu Ehren von Madame du Châtelet, das um 19:30 Uhr im Restaurant le Petit Comptoir serviert wird. Alle Infos und das Programm auf moontowncircle.com

Italiano :

Il Cercle de Madame du Châtelet vi invita a partecipare mercoledì 10 settembre 2025. Appuntamento alle 10.30 all’Hôtel des Pages per un workshop di informatica, seguito da un corteo festivo alle 14.30 nel cortile del castello di Lunéville. Alle 16.30, Madame Paillard, sindaco di Lunéville, terrà un discorso davanti alla chiesa di St Jacques. La giornata si concluderà con una cena in onore di Madame du Châtelet, servita alle 19.30 presso il ristorante Petit Comptoir. Tutti i dettagli e il programma su moontowncircle.com

Espanol :

El Círculo de Madame du Châtelet le invita a unirse a nosotros el miércoles 10 de septiembre de 2025. Nos reuniremos a las 10.30 h en el Hôtel des Pages para asistir a un taller de informática, seguido de un desfile festivo a las 14.30 h en el patio del castillo de Lunéville. A las 16.30 h, Madame Paillard, alcaldesa de Lunéville, pronunciará un discurso ante la iglesia de St Jacques. La jornada concluirá con una cena en honor de Madame du Châtelet, que se servirá a las 19.30 h en el restaurante Petit Comptoir. Todos los detalles y el programa en moontowncircle.com

