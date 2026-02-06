Fêtons ensemble mardi gras la chandeleur Salle polyvalente Campagne
Fêtons ensemble mardi gras la chandeleur Salle polyvalente Campagne dimanche 22 février 2026.
Fêtons ensemble mardi gras la chandeleur
Salle polyvalente 125 Chemin des Écoliers Campagne Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
14h30. Jeux pour enfants et cadeaux aux gagnants. Une crêpe et une boisson offerte aux enfants déguisés. Vente de crêpes et de boissons. Inscription obligatoire avant le 18/02
Au programme
Jeux pour enfants et cadeaux aux gagnants
Une crêpe et une boisson offerte pour les enfants déguisés.
Crêpes et boissons vente sur place.
Inscription obligatoire avant le 18/02. .
Salle polyvalente 125 Chemin des Écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 38 75 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtons ensemble mardi gras la chandeleur
14h30. Games for children and prizes for winners. Pancakes and drinks for children in costume. Pancakes and drinks for sale. Registration required before 18/02
L’événement Fêtons ensemble mardi gras la chandeleur Campagne a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère