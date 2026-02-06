Fêtons ensemble mardi gras la chandeleur Salle polyvalente Campagne

Fêtons ensemble mardi gras la chandeleur

Salle polyvalente 125 Chemin des Écoliers Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

14h30. Jeux pour enfants et cadeaux aux gagnants. Une crêpe et une boisson offerte aux enfants déguisés. Vente de crêpes et de boissons. Inscription obligatoire avant le 18/02

Au programme

Jeux pour enfants et cadeaux aux gagnants

Une crêpe et une boisson offerte pour les enfants déguisés.

Crêpes et boissons vente sur place.

Inscription obligatoire avant le 18/02. .

Salle polyvalente 125 Chemin des Écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 38 75 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtons ensemble mardi gras la chandeleur

14h30. Games for children and prizes for winners. Pancakes and drinks for children in costume. Pancakes and drinks for sale. Registration required before 18/02

L’événement Fêtons ensemble mardi gras la chandeleur Campagne a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère