Fêtons ensemble nos 2 ans (Ô p’tits chats gaillards) Brive-la-Gaillarde dimanche 31 août 2025.

26B Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-31

Au programme: 11h-12h Jade au micro

12h-13h30 Repas

13h30-14h30 Jade

15h-16h Yann le magicien

Réservation avant le 22 aout. .

26B Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 52 35

