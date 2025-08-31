Fêtons ensemble nos 2 ans (Ô p’tits chats gaillards) Brive-la-Gaillarde
26B Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde Corrèze
Au programme: 11h-12h Jade au micro
12h-13h30 Repas
13h30-14h30 Jade
15h-16h Yann le magicien
Réservation avant le 22 aout. .
26B Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 52 35
