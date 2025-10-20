Fêtons Halloween à cheval ! Sermamagny

Fêtons Halloween à cheval !

17b rue de bellevue Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : 25 – 25 – 100 EUR

Les Vacances de la Toussaint aux Sabots dans l’eau !

Vivez des vacances équestres uniques, pour enfants, ados, adultes et familles !

Au programme ateliers poneys dès 3 ans, stages techniques, balades en forêt, jeux et chasses aux bonbons d’Halloween, mais aussi animations originales comme la découverte de la maréchalerie, la balade contée, ou encore la randonnée gourmande au Mont d’Or.

Un automne plein de découvertes, de nature et de convivialité, à partager entre passionnés de chevaux et amoureux de grands espaces .

17b rue de bellevue Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 98 04 75 lessabotsdansleau90@gmail.com

