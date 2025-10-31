Fêtons Halloween à la Recyclerie Recyclerie Adimplij Plouguerneau
Fêtons Halloween à la Recyclerie
Recyclerie Adimplij 10 Kergratias Plouguerneau Finistère
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
À toute personne venant déguisée (enfants mais aussi parents), nous donnerons des bonbons pour éviter un sort … Alors n’hésitez pas à venir nous faire peur !
Pour vous accompagner, Hervé viendra jouer avec son orgue de Barbarie. .
Recyclerie Adimplij 10 Kergratias Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 01 73 43 02
