Fêtons Halloween ! Civaux
Fêtons Halloween ! Civaux vendredi 31 octobre 2025.
Fêtons Halloween !
Musée archéologique Civaux Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Après-midi d’animations sur le thème d’Halloween avec ateliers, visite et murder-party et séance de maquillage. L’ensemble des animations est gratuit mais sur réservation.
Le programme complet avec les horaires est disponible sur Internet. .
Musée archéologique Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
English : Fêtons Halloween !
German : Fêtons Halloween !
Italiano :
Espanol : Fêtons Halloween !
L’événement Fêtons Halloween ! Civaux a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne